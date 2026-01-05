Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte berauben zwei 27-jährige Gelsenkirchener in Bismarck - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Schauplatz eines Raubes wurde die U-Bahnhaltestelle am Trinenkamp in Bismarck am Sonntag, 4. Januar 2026. Gegen 19.25 Uhr betraten zwei 27-jährige Gelsenkirchener die dortige Aufzugsanlage, als die Tür durch drei unbekannte Männer blockiert wurde. Einer der Männer bot den Gelsenkirchenern dann Drogen zum Kauf an. Als diese ablehnten, drohte einer der Unbekannten damit, sie schwer zu verletzen, sollten sie nicht Bargeld aushändigen. Einer der 27-Jährigen entnahm daher Geld aus seiner Geldbörse. Der andere 27-Jährige stellte sich den Unbekannten jedoch in den Weg und wurde daraufhin von einem der Männer mit Schlägen und Tritten attackiert. Einer der Tatverdächtigen wird als etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Der blauäugige Mann habe zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke und einen schwarzen Tuchschal getragen.

Der zweite, etwa 1,90 Meter große, sehr schlanke, etwa 17 Jahre alte Tatverdächtige, der mit einer grauen Jogginghose mit Schriftzug und weißen Schuhen bekleidet war, entriss dann das Bargeld aus der Hand des Gelsenkircheners.

Anschließend flüchteten alle Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der dritte unbekannte Mann wird als etwa 1,75 Meter groß und 29 Jahre alt beschrieben. Er habe schwarze Haare sowie einen schwarzen Vollbart getragen und sei mit einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Weste bekleidet gewesen.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Gesuchten machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

