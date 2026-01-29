Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (28.01.2026) war ein 49-jähriger Autofahrer in der Holzbachstraße unter Einfluss von Drogen unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 49-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem musste der 49-Jahre alte Autofahrer 650 Euro Sicherheitsleistung bezahlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 49-Jährige besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell