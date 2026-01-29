Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Mittwoch (28.01.2026) war ein 32 - jähriger Autofahrer mit einem Anhänger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Panzerstraße unterwegs.

Gegen 10.30 Uhr hielt eine Polizeistreife den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen dieses Anhängers besaß. Die Fahrt war somit für ihn beendet.

Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Der Mann besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

