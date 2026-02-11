POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Imbiss
Zeugen gesucht
Emmerich (ots)
In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag (10. Februar 2026) sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Tür in einen Pizzeria-Imbiss an der s-Heerenberger Straße eingedrungen. Sie öffneten die Kasse und entwendeten Münzgeld im zweistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
