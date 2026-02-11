Kleve (ots) - Am Dienstagabend (10. Februar 2026) ist es zu einem Einbruch in ein Geschäft an der Wasserstraße gekommen. Gegen 23:30 Uhr fuhren unbekannte Täter in einem schwarzen PKW vor der Filiale eines Handyreparatur-Anbieters vor und schlugen die Schaufensterscheibe ein. Ein Zeuge hörte das Glas klirren und ...

