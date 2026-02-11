PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Imbiss
Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag (10. Februar 2026) sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Tür in einen Pizzeria-Imbiss an der s-Heerenberger Straße eingedrungen. Sie öffneten die Kasse und entwendeten Münzgeld im zweistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

