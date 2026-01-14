Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Kontrollen am Bodensee-Airport/Zoll stoppt Zigarettenschmuggler und findet Softair-Waffe

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Friedrichshafen (ots)

Am vergangenen Samstag (10.01.2026) haben Zöllner am Flughafen Friedrichshafen 800 Zigaretten bei einem Pärchen aus Nordmazedonien gefunden. Beide gaben zuvor an, keine anmeldepflichtigen Waren dabei zu haben. Beim Röntgen des Koffers entdeckten die Beamten dann vier Stangen unversteuerter Zigaretten, gut versteckt unter dem Stoffbezug des Koffergestänges. Nach Zahlung von Einfuhrabgaben und Strafe in Höhe von 152 Euro konnten der 27-Jährige und seine Partnerin die Reise fortsetzen.

Ebenfalls beim Durchleuten des Gepäcks zogen die Airport-Zöllner am 07.01.2026 eine mutmaßliche Softair-Waffe aus dem Verkehr. Sie gehörte einem 15-jährigen, der diese zuvor auf einem Basar in Belgrad (Serbien) gekauft hatte. Er war in Begleitung seiner Mutter unterwegs. Da auf der Waffe keine Angaben zur Geschossenergie verzeichnet waren, zogen die Zöllner die Pistole zunächst zu Prüfung ein.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell