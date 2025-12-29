Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Schöne Bescherung/Pärchen muss Geschenke nachverzollen

Lindau (ots)

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat der Zoll auf der Autobahn 96 in Höhe des Rastplatzes Humbrechts ein Pärchen aus Niederbayern beim Schmuggel hochpreisiger Geschenke aus der Schweiz erwischt.

Die beiden, ein 24-jähriger Mann und seine Begleiterin, hatten verschiedene Luxusartikel, wie Schuhe und Textilien bekannter Markenhersteller im Gesamtwert von umgerechnet 3170 Euro in der Schweiz gekauft und ohne Zollanmeldung in die EU gebracht.

Gegen den 24-Jährigen wird nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt.

