Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Niederländer schmuggelt CH-Ferrari/Strafverfahren

Lindau (ots)

"Am Zoll vorbei" brachte gestern Abend ein 59-jähriger Niederländer einen zuvor in der Schweiz gekauften Ferrari 456 in die EU, bis ihn der Zoll auf der Autobahn 96 bei Sigmarszell stoppte.

Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit überprüften das Fahrzeug-Gespann und wollten Abfertigungsnachweise für den auf dem Anhänger geladenen Sportwagen sehen. Diese hatte der 59-Jährige nicht.

Der Niederländer bezahlte 12.200 Euro Einfuhrabgaben sowie 5000 Euro Strafsicherheit und konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen. In Deutschland erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Die Ermittlungen hat die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell