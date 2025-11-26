Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Segelboote geschmuggelt

Friedrichshafen (ots)

Zwei Segelboote aus der Schweiz haben Beamte der Kontrolleinheit Zollboot Friedrichshafen nachverzollt. Die Zöllner wurden bei Hafenkontrollen im Oktober auf die entfernten Schweizer Bootskennungen aufmerksam und nahmen Ermittlungen auf.

Gegen einen 56-jährigen Bootseigner aus dem Allgäu leiteten die Zöllner ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Er hatte ein Boot für umgerechnet 37.000 Euro in der Schweiz gekauft und ohne Zollanmeldung übergesetzt. Knapp 8000 Euro Einfuhrabgaben muss er nachzahlen. Hinzu kommt nach Abschluss der Ermittlungen eine Strafe.

Das zweite Segelboot eines 22-jährigen Mannes aus Oberschwaben war in schlechtem Zustand; der Kaufpreis lag daher bei nur 1000 Euro. Auch er muss sich im Rahmen eines Verfahrens verantworten.

Beide Fälle wurden an die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm abgegeben.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell