Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zöllner stoppen türkischen LKW mit 25.000 Schmuggelzigaretten in den Reserverädern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ulm (ots)

Zollbeamte einer Ulmer Kontrolleinheit haben bei der Überprüfung eines LKW aus der Türkei am 29.12.2025 auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt 25.000 Stück (125 Stangen) unversteuerte Zigaretten in den Reserverädern des Aufliegers gefunden. Gegen den 40-jährigen Fahrer wird nun im Rahmen eines Steuerstrafverfahrens ermittelt. Rund 5200 Euro Tabaksteuer und 2400 Euro Strafsicherheit musste er noch vor Ort bezahlen.

Das mit Möbeln beladene Fahrzeug-Gespann aus der Türkei war auf dem Weg nach Paris als es die Zöllner zur Überprüfung mit die Großröntgenanlage zur Kontrollstelle an der Bundesstraße 10 bei Dornstadt herauszogen. Bei der Auswertung der Scan-Bilder entdeckten die Beamten Unregelmäßigkeiten bei den Reservereifen des Aufliegers und brachten die Räder zum Abtrennen der Felge in eine Werkstatt, wo dann 125 Stangen Zigaretten zum Vorschein kamen.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell