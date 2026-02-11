PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall
PKW kollidiert mit Baum

Kevelaer (ots)

Am Dienstagmittag (10. Februar 2026) gegen 13:00 Uhr kam es auf der Wettener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-Jährige aus Kevelaer war dort in einem Mercedes in Richtung Hoogeweg unterwegs, als sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Frau zuvor am Steuer einen internistischen Notfall. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Wettener Straße blieb für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden lang gesperrt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

