Kevelaer (ots) - Am Dienstagmittag (10. Februar 2026) gegen 13:00 Uhr kam es auf der Wettener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-Jährige aus Kevelaer war dort in einem Mercedes in Richtung Hoogeweg unterwegs, als sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Frau zuvor am Steuer einen internistischen Notfall. Ein ...

