POL-KLE: Unfallflucht
Straßenlaterne beschädigt
Straelen (ots)
Am Montag, 9. Februar 2026, teilte die Stadt Straelen mit, dass in der Viktoriastraße eine Straßenlaterne, sowie das Pflaster und der Grenzstein, beschädigt wurden. Das Verkehrskommissariat in Geldern sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(kl)
