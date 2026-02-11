PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall
PKW fährt in Hecke

Emmerich (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen (10. Februar 2026) auf der Straße An der Fulkskuhle gekommen. Ein 81-Jähriger aus Emmerich befuhr die Straße in Richtung Bremerweg in seinem Audi, als er aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit Mülltonnen am Straßenrand sowie einer Hecke und einem Gartenzaun kollidierte. Möglich ist nach aktuellem Kenntnisstand, dass der Mann am Steuer einen internistischen Notfall erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi, den Mülltonnen und dem Gartenzaun entstand Sachschaden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

