Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Straßensperrung der Kervenheimer Straße
LKW wird geborgen

Kevelaer (ots)

Aufgrund der Bergung eines von der Straße abgekommenen LKW ist die Kervenheimer Straße / Schloss-Wissener-Straße aktuell zwischen der B9 und der Straße Et Grotendonk gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Wir berichten nach, wenn die Straße wieder frei ist. (cs)

