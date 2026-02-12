POL-KLE: Kevelaer - Straßensperrung der Kervenheimer Straße
LKW wird geborgen
Kevelaer (ots)
Aufgrund der Bergung eines von der Straße abgekommenen LKW ist die Kervenheimer Straße / Schloss-Wissener-Straße aktuell zwischen der B9 und der Straße Et Grotendonk gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Wir berichten nach, wenn die Straße wieder frei ist. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell