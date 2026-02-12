POL-KLE: Emmerich - Hoflader aus Stallungen gestohlen
Zeugen gesucht
Emmerich-Hüthum (ots)
Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10. Februar 2026) einen Hoflader vom Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Uferhofstraße entwendet. Das rote Fahrzeug der Marke Schäffer war in einem Kuhstall abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder den Hoflader gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell