Polizei Düsseldorf

POL-D: Innenstadt - 46-Jähriger alkoholisiert in mehrere Verkehrsunfälle verwickelt - Verkehrsunfallflucht - Streifenwagen gerammt - Fluchtversuch endet in der nördlichen Düssel

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 8. Februar 2026, 04:28 Uhr

Mehrere beschädigte Pkw, darunter ein beschädigter Streifenwagen sowie fünf leichtverletzte Personen sind die vorläufige Bilanz einer Unfallflucht, die ihren Ausgangspunkt im Parkhaus der Kunstsammlung am Grabbeplatz und ihren Endpunkt im Wasser der Düssel an der Landskrone hatte.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Tatverdächtige, ein 46-Jähriger aus Düren mit deutsch /marokkanischer Staatsbürgerschaft, in der Ausfahrt des Parkhauses "Kunstsammlung" am Grabbeplatz mit seinem Mercedes auf einen anderen Pkw auf. Von hier flüchtete der Dürener plötzlich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Burgplatz von der Unfallörtlichkeit und erfasste dabei einen Fußgänger. Aufgrund der Hubpolleranlage konnte er die Fahrt in Richtung Burgplatz nicht fortsetzen. Ein Streifenwagen versuchte in diesem Moment durch Blockieren des Fahrtweges den flüchtigen 46-Jährigen an seiner Weiterfahrt zu hindern. Der setzte jedoch zurück und rammte den Streifenwagen. Während des anschließenden Wendemanövers des Tatverdächtigen öffnete ein Zeuge die Beifahrertür des Tatverdächtigen und wollte diesen vergeblich an seiner Weiterfahrt hindern. Der Zeuge wurde durch den Flüchtigen einige Meter mitgeschleift und dabei leicht verletzt.

Der 46-Jährige setzte seine Flucht in Richtung Heinrich-Heine-Allee und über die Ludwig-Zimmermann-Straße in den Hofgarten fort und verursachte dabei einen weiteren Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw. Im Hofgarten kam das Fluchtfahrzeug in der Böschung der Landskrone zum Stillstand, der Fahrzeugführer versuchte noch vergeblich durch die Düssel zu entkommen, wurde jedoch dort durch nacheilende Einsatzteams gestellt und festgenommen. Der Dürener stand offenkundig erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Im Fahrzeugfond wurde zudem noch eine Schusswaffe aufgefunden. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine weitere Person im Fahrzeug des Tatverdächtigen befunden haben könnte, wurde die Landskrone mit Booten und Tauchern der Feuerwehr Düsseldorf abgesucht. Ein weiterer Insasse wurde nicht gefunden.

Die beiden an den Verkehrsunfällen beteiligten Fußgänger konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden, ein Insasse des auf der Ludwig-Zimmermann-Straße parkenden Fahrzeugs konnte ebenfalls nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen werden. Zwei Polizeibeamte wurden ebenfalls leicht verletzt, ein Beamter war nicht mehr dienstfähig. Dem polizeibekannten 46-Jährigen wurde in der Wache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass er obendrein nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet unter anderem eine Strafanzeige wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Die Ermittlungen dauern an.

