POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Neuss: Mordkommission Waldsee - Tatverdächtiger ermittelt
Düsseldorf (ots)
Polizei und Staatsanwaltschaft konnten im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 14-Jährigen aus Dormagen einen Tatverdächtigen ermitteln.
Weitere Informationen sind der Pressemitteilung der Polizei Neuss zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6211744
