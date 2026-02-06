Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Neuss: Mordkommission Waldsee - Tatverdächtiger ermittelt

Düsseldorf (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft konnten im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 14-Jährigen aus Dormagen einen Tatverdächtigen ermitteln.

Weitere Informationen sind der Pressemitteilung der Polizei Neuss zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6211744

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell