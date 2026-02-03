Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach schwerem Raub mit Schusswaffe in Vennhausen - Jugendliche Tatverdächtige ermittelt - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 12. Januar 2026, 16:45 Uhr

Nach einem schweren Raub mit Schusswaffe in Vennhausen konnten die Ermittlerinnen und Ermittler des Jugendkommissariats KK 36 mehrere Tatverdächtige ermitteln und bei einer größeren Durchsuchungsaktion umfangreiches Beweismaterial sicherstellen.

Nach den bisherigen Ermittlungen des KK 36 muss davon ausgegangen werden, dass ein Jugendlicher gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Freund unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auf einen Spielplatz in Vennhausen gelockt worden war. Hier attackierten sogleich mehrere maskierte Unbekannte die Beiden mit Schlägen und Tritten. Während dem Begleiter verletzt die Flucht gelang, wurde der Geschädigte weiter massiv körperlich misshandelt. Bei der Tatausführung soll zudem eine Machete sowie eine in den Boden abgefeuerte Schusswaffe zum Einsatz gekommen sein. Als ein unbeteiligter Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde, floh die Personengruppe mit Geldbörse, Schuhen und anderen Gegenständen des Opfers als Beute. Der Jugendliche musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Im Zuge der schnell eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten erste Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Von hier aus knüpften die Ermittler des KK 36 die Fäden zu weiteren mutmaßlich Beteiligten der brutalen Tat. In der letzten Woche durchsuchte die Polizei dann in einer konzertierten Aktion mit Unterstützung durch Beamte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) insgesamt sechs Objekte im Düsseldorfer Stadtgebiet. Es wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, u.a. mehrere Schreckschusswaffen. Die weiter andauernden Ermittlungen richten sich derzeit gegen acht Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren.

