POL-D: Lierenfeld - Lkw-Diebe auf frischer Tat festgenommen - Zwei Männer im beschleunigten Verfahren dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Tatzeit: Sonntag, 01. Februar 2026, 23:45 Uhr

Weil sie im Verdacht stehen, in der Nacht zu Montag einen Lkw in Lierenfeld entwendet zu haben, hat die Düsseldorfer Polizei zwei Männer festgenommen. Sie sollen im beschleunigten Verfahren dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Zivilbeamten des Einsatztrupp der Polizeiinspektion Süd fielen zwei Männer auf, die sich im Bereich Memeler Straße/Wilhelm-Heinrich-Weg aufhielten. Sie wechselten mehrfach die Straßenseiten und trennten sich zeitweise voneinander. Auf der Königsberger Straße blieben sie plötzlich an einem geparkten Lkw stehen und öffneten die Beifahrertür.

Einer der Männer setzte sich auf den Fahrersitz, startete nach wenigen Minuten den Motor und fuhr los. Der andere Mann entfernte sich zu Fuß. An der Rothenbergstraße stoppten Polizisten den Lkw. Da der Mann keine plausiblen Auskünfte über die Herkunft des Lkw machen konnte und das Zündschloss komplett rausgebrochen war, wurde der Mann festgenommen. Seinen vermeintlichen Komplizen nahmen die Polizisten ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest.

Bei den Männern handelt es sich um zwei Litauer (48 und 52 Jahre alt), die im beschleunigten Verfahren dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden sollen. Ob die Männer auch für ähnliche Taten verantwortlich sind, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

