POL-D: Unterrath: Versuchter Oldtimer-Diebstahl - Drei Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: 30. Januar 2026, 01:24 Uhr

Die Polizei nahm gestern ein niederländisches Trio fest, dass offensichtlich vorhatte, einen hochpreisigen Oldtimer zu stehlen.

Um 01:24 Uhr meldete ein Anwohner, dass er verdächtige Personen im Eingangsbereich seiner Tiefgarage beobachtet hatte. Unmittelbar entsandte die Leitstelle der Polizei mehrere Streifenwagen in den Bereich der Tiefgarage auf der Hiddenseestraße in Düsseldorf-Unterrath. Als die Polizisten nach wenigen Minuten vor Ort eintrafen, umstellten sie die Tiefgarage, um die Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern. Zwar versuchte das Trio getrennt voneinander über verschiedene Ausgänge der Tiefgarage zu fliehen, konnte den Beamten letztendlich aber nicht entkommen. Sie wurden vor Ort festgenommen.

Bei den drei niederländischen Männern im Alter von 20 und 21 Jahren fanden die Polizisten Aufbruchswerkzeug.

Mutmaßlich planten die drei Niederländer ein oder mehrere Fahrzeuge aus der Tiefgarage zu entwenden.

Das Trio soll am morgigen Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei Düsseldorf:

Wer auffällige oder verdächtige Personen in seinem Umfeld beobachtet sollte diese ansprechen und im Zweifel der Polizei, über den Notruf 110, melden. Nur durch umsichtiges Verhalten und frühzeitige Hinweise aus der Bevölkerung ist es der Polizei möglich, zeitnah zu reagieren, Gefahrenlagen zu bewältigen und Straftaten zu verhindern.

