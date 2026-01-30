Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Oststraße/Leopoldstraße - Raub einer hochwertigen Armbanduhr - Ermittlungserfolg - Drei Tatverdächtige festgenommen - Private Auslobung zur Wiederbeschaffung der geraubten Uhr

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 3. April 2025, 21:42 Uhr

Zunächst unbekannte Täter raubten am Abend des 3. April 2025 auf der Oststraße in Höhe der Kirche (St.Maria Empfängnis) eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk des Geschädigten und flüchteten danach in einem Mercedes.

Siehe: https://www.presseportal.de/print/6006385-print.html

Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 der Polizei Düsseldorf sowie der Staatsanwaltschaft Düsseldorf führten zur Identifizierung von drei rumänischen Tatverdächtigen im Alter von 24, 29 und 30 Jahren in Italien und Rumänien. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf beantragte für die mutmaßlichen Uhrenräuber EU-Haftbefehle, die durch das Amtsgericht Düsseldorf auch erlassen wurden. Die Haftbefehle wurden im Dezember 2025 vollstreckt. Zwei Tatverdächtige wurden mittlerweile nach Deutschland überstellt, der Dritte befindet sich aufgrund eines laufenden Strafverfahrens noch in Rumänien. Das Trio ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch für zwei weitere Raubtaten von Armbanduhren in Meerbusch und Duisburg dringend tatverdächtig.

Der Geschädigte lobt hiermit öffentlich für die Wiederbeschaffung oder Hinweise, die zu einer Wiederbeschaffung der ihm am Donnerstag, den 03. April 2025, auf der Oststraße in Düsseldorf geraubten Uhr

Richard Mille RM 35-03 White TPT Quartz Raphael Nadal MON-01960 mit der Referenznummer RM 35-03 CA FQ-1191

führen, einen Betrag in Höhe von 25.000 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend) aus. Vorrausetzung zum Erhalt der Belohnung ist, dass die geraubte Uhr sich bei Rückgabe in einem ordentlichen und funktionsfähigen Zustand befindet. Die Auslobung ist zeitlich bis zum 30.11.2026 befristet.

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Düsseldorf, Kriminalkommissariat 13, unter der Rufnummer 0211 870 0.

