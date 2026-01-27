Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Einbruch in Pkw - Festnahme dank aufmerksamen Zeugen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Montag, 26. Januar 2026, 21:26 Uhr

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Düsseldorfer Polizei gestern Abend einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Pkw aufgebrochen zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich ein Bewohner in seiner Wohnung an der Mintropstraße, als er durch eine Alarmanlage und ein anschließendes Klirren aufschreckte. Bei einem Blick aus seinem Fenster, sah er einen Mann von einem Pkw weglaufen. Er informierte unmittelbar die Polizei und tatsächlich: Die Beamten entdeckten einen VW, bei dem die hintere Scheibe zersplittert war. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnten Beamte der Düsseldorfer Polizei einen tatverdächtigen Mann auf der Graf-Adolf-Straße festnehmen. Es handelt sich um einen 29-jährigen Polizeibekannten mit syrischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz. Der Mann soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Ob der Mann etwas aus dem Fahrzeug entwendet hat, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell