POL-D: Gerresheim - Fahndungserfolg nach Einbruch in Wohnung - Polizisten nehmen zwei Männer fest - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Freitag, 23. Januar 2026, 19:17 Uhr

Nachdem Freitagabend ein Zeuge zwei unbekannte Männer in seiner Wohnung am Siedlerweg in Gerresheim "erwischt" hatte, konnten Polizisten die beiden im Rahmen der Fahndung antreffen und festnehmen. In dem Fluchtfahrzeug der vermeintlichen Einbrecher fanden die Beamten typisches Einbruchwerkzeug. Die Verdächtigen, deren Personalien bislang nicht eindeutig feststehen, wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Zur Tatzeit kehrte ein Zeuge zurück in seine Wohnung und traf in dieser auf zwei Unbekannte, die sich offenbar zuvor durch Einschlagen eines Fensters Zutritt verschafft hatten. Die beiden verließen fluchtartig die Wohnung, stiegen in einen Pkw und fuhren davon. Kurze Zeit später fanden die eingesetzten Beamten das unbesetzte Fluchtfahrzeug (mit Unfallschaden) vor einer Mauer an der Sohnstraße. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte zunächst ein Tatverdächtiger angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Der andere hatte sich in einer Papiermülltonne in der Nähe eines Kleingartenvereins versteckt. Auch er wurde festgenommen. Die beiden Verdächtigen sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Ihre Identität ist bislang nicht geklärt. Sie wurden bereits einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

