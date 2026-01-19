Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten, L 438

Lkr. Tuttlingen) 62-jähriger Autofahrer kollidiert mit Baumstumpf und verletzt sich leicht - etwa 50.000 Euro Sachschaden (18.01.2026)

Mahlstetten (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 62-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Landesstraße 438 zugezogen. Der Fahrer war gegen 21:45 Uhr mit seinem Renault von Böttingen in Richtung Dürbheim unterwegs. In einer Linkskurve kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte eine Böschung hinab und kollidierte nach etwa 50 Metern am Waldrand mit einem Baumstumpf. Durch die Kollision erlitt der 62-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Klinikum. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um das demolierte Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

