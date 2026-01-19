Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Trunkenheit im Straßenverkehr: 56-jähriger VW-Fahrer mit 1,6 Promille unterwegs (17.01.2026)

Rottweil (ots)

Am späten Samstagabend hat die Polizei einen deutlich alkoholisierten 56-jährigen Autofahrer gestoppt. Gegen Mitternacht fiel Polizeibeamten in der Neutorstraße ein VW durch seine auffällige Fahrweise auf. Auf Anhaltezeichen des Streifenwagens reagierte der Autofahrer zunächst nicht - auch das Blaulicht und Martinshorn ignorierte der Mann. Erst an seiner Wohnanschrift hielt der 56-Jährige schließlich an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 1,6 Promille. Der Fahrer musste daraufhin die Polizeibeamten in ein örtliches Krankenhaus begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell