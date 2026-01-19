Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) - Trunkenheit im Straßenverkehr: Polizei stoppt Autofahrer mit 1,4 Promille (16.01.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitagabend hat die Polizei Oberndorf einen deutlich alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den VW-Transporter und stellten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des 40-jährigen Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 1,4 Promille. Der Fahrer musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

