POL-KN: (Konstanz) Unbekannte schießen auf die Verglasung der Bushaltestelle Jugendherberge (17.01.2026)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend auf die Verglasung der Bushaltestelle Jugendherberge in der Mainaustraße geschossen. Kurz nach 18 Uhr teilte eine Zeugin zwei junge Männer mit, die an der dortigen Bushaltestelle stehen und mit einer Pistole hantieren sollen. Vor Ort trafen die Beamten niemand mehr an, fanden jedoch drei gesprungene Scheiben mit Einschusslöchern und eine kleine Metallkugel an der Haltestelle vor.

Zu den beiden unbekannten Männern liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, Jacken mit Fellkragen an der Kapuze.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

