POL-KN: (Konstanz) Unbekannte E-Scooterfahrer greifen Radfahrerin auf dem Bodenseeradweg an - Polizei sucht Zeugen (18.01.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, zu der es am Sonntagabend auf dem Bodenseeradweg gekommen ist. Gegen 19.50 Uhr war eine 23 Jahre junge Frau mit dem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs. Zwischen den Bahnhaltepunkten Petershausen und Fürstenberg begegnete sie zwei Unbekannten auf E-Scootern, von denen einer plötzlich und unvermittelt mit einem Holzstock auf die 23-Jährige einschlug. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wollmatingen. Dabei gerieten sie noch in eine verbale Auseinandersetzung mit einem bislang ebenfalls unbekannten kurzhaarigen Mann mit Vollbart.

Eine umgehende Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief erfolglos.

Die Besatzung eines verständigten Rettungswagens kümmerte sich um die junge Frau.

Die beiden E-Scooterfahrer waren etwa 15-16 Jahre alt und ungefähr 160-170 Zentimeter groß. Einer der beiden war komplett dunkel gekleidet, der andere trug ebenfalls schwarze Oberbekleidung und eine weiße Wintermütze mit vermutlich geflochtenem Muster. Dieser führte auch den Holzstock mit sich.

Die Polizei bittet insbesondere den Radfahrer, der mit den beiden Flüchtenden auf Höhe des Bahnhaltepunktes Fürstenberg noch in Streit geriet und weitere Personen, denen die jugendlichen Scooterfahrer auf dem Bodenseeradweg aufgefallen sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

