Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, B 523
Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken Unfall gebaut und weggefahren (17.01.2026)

Dauchingen - B 523 (ots)

Am Samstag hat sich, gegen 17:45 Uhr, auf der Bundesstraße 523 eine Unfallflucht ereignet, bei der sich eine Person leichtverletzte. Aus Richtung Trossingen ordnete eine 32-jährige BMW-Fahrerin sich an der Abfahrt Schwenningen auf der Linksabbiegerspur ein. Ein 43-Jähriger in einem Skoda wollte rechts an ihr vorbeifahren, geriet aber zu weit nach links und streifte den BMW. Doch ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei konnte ihn dank engagierter Zeugen an seiner Wohnanschrift feststellen. Darüber hinaus auch, dass er alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Die junge Frau verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

