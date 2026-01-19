PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Uchbahnstraße (17.01.2026)

Blumberg (ots)

Auf der Uchbahnstraße ist es am Samstag, zwischen 20:45 Uhr und 21:15 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen Audi. Dieser parkte mit seinem Heck auf einer Grundstückseinfahrt in Richtung der Straße. Beim Vorbeifahren muss der Unfallverursacher gegen den schwarzen Audi gefahren sein und hat so einen Schaden in Höhe von 6.000 Euro verursacht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren