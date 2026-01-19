Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Uchbahnstraße (17.01.2026)

Blumberg (ots)

Auf der Uchbahnstraße ist es am Samstag, zwischen 20:45 Uhr und 21:15 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen Audi. Dieser parkte mit seinem Heck auf einer Grundstückseinfahrt in Richtung der Straße. Beim Vorbeifahren muss der Unfallverursacher gegen den schwarzen Audi gefahren sein und hat so einen Schaden in Höhe von 6.000 Euro verursacht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell