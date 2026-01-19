Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Auto überschlägt sich (16.01.2026)

Hüfingen - B 27 (ots)

Zwischen Behla und Blumberg hat sich auf der Bundesstraße 27 am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, ein Unfall ereignet. Im zweispurigen Bereich setzte ein 83-Jähriger zum Überholen an, brach den Vorgang dann jedoch ab. Ein hinter ihm befindlicher 46-jähriger Opel-Fahrer reagierte nicht rechtzeitig, prallte gegen das Heck des BMW und geriet anschließend nach rechts in den Graben wodurch sich der Wagen überschlug. Durch den Aufprall, - der einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro nach sich zog - verletzte sich eine 83-jährige Beifahrerin im BMW leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

