POL-KN: (Hammereisenbach, Lkrs SBK) Betrunkener verursacht Verkehrsunfall und flüchtet unerlaubt von der Unfallstelle, Bruder beleidigt Polizeibeamte (17.01.2026)

Hammereisenbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend, 17.01.2026, gegen 22:45 Uhr, auf der L180, Hauptstraße in Hammereisenbach. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der betrunkene 77-jährige Pkw-Lenker mit seinem Suzuki gegen einen VW Touran und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 53-jährige Lenkerin des VW nahm selbstständig die Verfolgung des Flüchtigen auf und verständigte nebenher die Polizei. Der Unfallverursacher und sein Fahrzeug konnten zu Hause angetroffen werden. Die Unfallspuren am Verursacherfahrzeug Suzuki korrespondierten mit den Beschädigungen am VW Touran. Ein Alkoholtest beim Lenker des Suzuki ergab einen Wert über zwei Promille, weshalb dieser zur Blutentnahme gebeten wurde. Außerdem wurde die Fahrerlaubnis einbehalten. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Während der Maßnahmen wurden die eingesetzten Polizeibeamten vom 73-jährigen Bruder des Beschuldigten Pkw-Lenkers beleidigt, weshalb sich auch der Bruder vor der Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung zu verantworten hat.

