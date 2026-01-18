Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen, Lkrs Tuttlingen) Grundlos geschlagen

Verstoß gegen das Waffengesetz (17.01.2026)

Frittlingen (ots)

Zu einer Körperverletzung in Form einer Ohrfeige kam es am Samstagabend, gegen 23:15 Uhr, bei einer Veranstaltung in Frittlingen, in der Hauptstraße in Höhe der Zufahrt zur Festhalle. Zwei alkoholisierte 16-jährige Burschen gaben gegenüber der Polizei an, dass sie grundlos von einer Person geschlagen worden seien. Zum Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass er mit "Hexenschuhen" bekleidet war. Warum es zu der Ohrfeige kam, konnte bislang nicht ermittelt werden. Bei einem Geschädigten konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Beim zweiten der Jugendlichen war eine leichte Rötung im Gesicht zu erkennen. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem Verletzten Geschädigten ein mitgeführtes Elektroschockgerät festgestellt werden. Er gelangt wegen Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige. Beide Jugendliche wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, unter der Telefonnummer 07424 93180, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell