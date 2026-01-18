Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/Epfendorf, Lkrs. RW) Zigarettenautomaten aufgebrochen

ZEUGENAUFRUF (17.01.2026)

Epfendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag, 17.01.2026, zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr brachen bislang Unbekannte zwei Zigarettenautomaten in 78736 Epfendorf, in der Kapfstraße auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, unter der Telefonnummer 07423 81010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell