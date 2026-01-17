Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar - Lkr. Rottweil) Körperverletzungsdelikte in Gaststätte - Zeugenaufruf (17.01.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es kurz nach zwei Uhr vor einer Bar in der Oberen Hauptstraße in Sulz zu Streitigkeiten, in der Folge erlitt ein 21-jähriger Verletzungen im Gesicht. Die Ermittlungen ergaben, dass der 21-jährige durch mehrere Personen vor der Bar attackiert wurde und hierbei Gesichtsverletzungen erlitt. Diese mussten im Klinikum behandelt werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es kurz zuvor in der Bar zu weiteren Auseinandersetzungen kam, bei der ein 22-jähriger ebenfalls durch Schläge verletzt wurde. Diesen Angriff wehrte der Geschädigte ab, indem er sich mit Pfefferspray zur Wehr setzte. Zur Klärung der Tatzusammenhänge werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier in Oberndorf unter Telefon 07423/81010 zu melden.

