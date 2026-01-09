Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Glätteunfall eines Sattelzuges

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B. 64 zwischen Kreiensen und Orxhausen, Freitag, 09.01.2026, 06:33 Uhr

Einbeck(nol)- In den frühen Morgenstunden des Freitags, 09.01.2026, gegen 06:33 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Kraftfahrzeugführer mit seinem Sattelzug die B.64 von Kreiensen kommend in Richtung Orxhausen. Aufgrund von Winterglätte kam der Sattelzug von der Fahrbahn nach links ab und kippte in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen und im weiteren Verlauf mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am verunfallten LKW entstanden Schäden in Höhe von ca. 20000,00 Euro. Die B. 64 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumarbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell