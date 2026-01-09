PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Geldbörse

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Hansestraße, Do. 08.01.2026, 18:00 - 18:30 Uhr

Einbeck (pfa)

Der 83-jährige Einbecker kaufte gestern zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Hansastraße ein. Als er an der Kasse seine Ware bezahlen wollte, bemerkte er den Diebstahl seiner Geldbörse, die er in einer Umhängetasche mit sich führte.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

