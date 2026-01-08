Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf der L489 mit einer leicht verletzten Person

Bad Gandersheim (ots)

L489 zwischen 37581 Dannhausen und 37581 Ackenhausen, Mittwoch den 07.01.2026, 18:31 Uhr

Auf der L489 zwischen Dannhausen und Ackenhausen kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 28-jährige Unfallverursacher geriet aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, sodass er nach rechts von der Straße abkam, sich mehrfach überschlug und in Dachlage mit seinem Pkw zum Stillstand kam. Der 28-jährige konnte durch die Feuerwehr geborgen und anschließend in notärztliche Versorgung übergeben werden. Durch den Unfall erlitt der 28-jährige Pkw-Fahrer leichte Verletzungen.

Am Pkw sowie der Flur entstand Sachschaden, welcher von der Polizei Bad Gandersheim auf ca. 15.500 Euro geschätzt wird. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. (WSH)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell