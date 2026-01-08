POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, Dienstag, der 06.01.2026, 15:13 Uhr. Ein 20- jähriger Fahrer eines Transporters fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten schließlich die Weiterfahrt.
