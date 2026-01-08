POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Mittwoch, 07.01.2026, 05.50 - 14.45 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 05.50 - 14.45 Uhr hat eine unbekannte Person die Reifen eines Autos zerstochen. Das Auto war in dem Zeitraum in der Straße "Am Bahnhof" geparkt. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480. Rückfragen ...

mehr