Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim OT Hammenstedt, Bundesstraße 241, Donnerstag, 08.01.2026, 01.30 Uhr

HAMMENSTEDT (Wol)

Am Donnerstag gegen 01.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 241 im Bereich Hammenstedt durch. Beim Hinterherfahren konnten festgestellt werden, dass der 62-jährige Mann aus Katlenburg-Lindau Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass er nie Alkohol trinken würde und mit einem Test einverstanden sei. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Die Folge waren eine Blutprobenentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins, die Untersagung der Weiterfahrt und ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell