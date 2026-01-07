PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Northeim (ots)

Moringen, Lange Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 02.10 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Mittwoch gegen 02.10 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Northeim ein 20-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Moringer, der die Lange Straße befuhr, gab auf Nachfrage an, dass er keine Fahrerlaubnis zu besitzen würde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

