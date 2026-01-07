POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis gefahren
Northeim (ots)
Moringen, Lange Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 02.10 Uhr
MORINGEN (Wol)
Am Mittwoch gegen 02.10 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Northeim ein 20-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Moringer, der die Lange Straße befuhr, gab auf Nachfrage an, dass er keine Fahrerlaubnis zu besitzen würde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.
