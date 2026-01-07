POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Markt, Dienstag, 06.01.2026, 22.30 - 23.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe einer Bäckerei am Markt in Northeim. Gegen 22.50 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung bei der Bäckerei. Weder der Zeuge noch die eingesetzte Polizei konnten verdächtige Personen feststellen. An einer Fensterscheibe konnten zwei Löcher festgestellt werden. Somit ...

