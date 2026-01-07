PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter berauschenden Mitteln Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Eisenbahnstraße, Dienstag, 06.01.2026, 22.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 22.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 35-jährigen Autofahrer in der Eisenbahnstraße in Northeim. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf Opiate.

Dem Northeimer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurden entsprechende Verfahren gegen den 35-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

