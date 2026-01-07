PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl in Gewerbeobjekte

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (dur). In der Zeit von Dienstag, 06.01.2026, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 07.01.2026, 05:50 Uhr, kam es in der Straße Hohenhöfen in 37581 Bad Gandersheim zu mehreren Einbrüchen in dort ansässige Gewerbeobjekte. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Objekten. Innerhalb der Gebäude wurden diverse verschlossene Lagermöglichkeiten aufgebrochen und Gegenstände entwendet. Gestohlen wurden unter anderem verschiedene Werkzeuge sowie ein weißer Kleintransporter der Marke Volkswagen, Modell Crafter. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/95390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:02

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Schönhagen, B 497, Samstag, der 03.01.2026, 21:17 Uhr. Eine 39- jährige PKW Fahrerin aus Immenhausen befuhr die B 497 aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aufgrund von Schneefall kam sie ins Rutschen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr einen Leitpfosten und prallte seitlich auf einen Findling. Die 39- jährige wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:01

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Kammerborn, Sollingstraße, Freitag, der 02.01.2026, 02:30 Uhr. Ein 23- jähriger PKW Fahrer aus Holzminden befuhr die B 241 aus Richtung Holzminden kommend in Richtung Uslar. In einer Rechtskurve kam er aufgrund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Natursteinmauer und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:17

    POL-NOM: Versuchter Einbruch in Bauwagen

    Northeim (ots) - Northeim OT Schedinghausen, Kreisstraße 423, Freitag, 19.12.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 05.01.2026, 08.00 Uhr SCHNEDINGHAUSEN (Wol) Im Zeitraum von Freitag, den 19.12.2025 ca. 13.00 Uhr bis Montag, den 05.01.2026 ca. 08.00 Uhr haben unbekannte Personen versucht in einen Bauwagen Nähe der Kreisstraße 423 einzubrechen. Der Bauwagen befindet sich auf einem Feldweg zwischen Berwartshausen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren