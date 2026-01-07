Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl in Gewerbeobjekte

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (dur). In der Zeit von Dienstag, 06.01.2026, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 07.01.2026, 05:50 Uhr, kam es in der Straße Hohenhöfen in 37581 Bad Gandersheim zu mehreren Einbrüchen in dort ansässige Gewerbeobjekte. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Objekten. Innerhalb der Gebäude wurden diverse verschlossene Lagermöglichkeiten aufgebrochen und Gegenstände entwendet. Gestohlen wurden unter anderem verschiedene Werkzeuge sowie ein weißer Kleintransporter der Marke Volkswagen, Modell Crafter. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/95390 zu melden.

