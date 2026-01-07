Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fensterscheibe einer Bäckerei beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Markt, Dienstag, 06.01.2026, 22.30 - 23.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe einer Bäckerei am Markt in Northeim. Gegen 22.50 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung bei der Bäckerei. Weder der Zeuge noch die eingesetzte Polizei konnten verdächtige Personen feststellen.

An einer Fensterscheibe konnten zwei Löcher festgestellt werden. Somit ist davon auszugehen, dass eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand auf die Fensterscheibe eingewirkt hat. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche vor und nach der Alarmauslösung verdächtige Personen feststellen konnten, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell