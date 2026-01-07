Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frau bei Brand aus Wohnung gerettet

Northeim (ots)

Northeim, Böcklerstraße, Dienstag, 06.01.2026, 17.17 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag kam es in einer Wohnung zu einer Brandentwicklung in der Böcklerstraße in Northeim. Vermutlich wurde der Brand durch Kerzen auf einem Adventskranz ausgelöst. Die 84-jährige Bewohnerin meldete um 17.17 Uhr den Brand per Hausnotrufknopf, konnte sich jedoch nicht mehr selbstständig aus der Wohnung begeben. Durch Passanten und den vor Ort eingetroffenen Rettungsdienst, welche Mitglieder der Feuerwehr sind, wurde die Tür gewaltsam geöffnet und die Frau leicht verletzt (Rauchgasvergiftung) aus der Wohnung gerettet.

Die eingesetzte Feuerwehr Northeim konnte die Ausbreitung des Brands verhindern und schnell löschen.

Die 84-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

