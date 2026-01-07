PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frau bei Brand aus Wohnung gerettet

Northeim (ots)

Northeim, Böcklerstraße, Dienstag, 06.01.2026, 17.17 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag kam es in einer Wohnung zu einer Brandentwicklung in der Böcklerstraße in Northeim. Vermutlich wurde der Brand durch Kerzen auf einem Adventskranz ausgelöst. Die 84-jährige Bewohnerin meldete um 17.17 Uhr den Brand per Hausnotrufknopf, konnte sich jedoch nicht mehr selbstständig aus der Wohnung begeben. Durch Passanten und den vor Ort eingetroffenen Rettungsdienst, welche Mitglieder der Feuerwehr sind, wurde die Tür gewaltsam geöffnet und die Frau leicht verletzt (Rauchgasvergiftung) aus der Wohnung gerettet.

Die eingesetzte Feuerwehr Northeim konnte die Ausbreitung des Brands verhindern und schnell löschen.

Die 84-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 10:06

    POL-NOM: Einbruchdiebstahl in Gewerbeobjekte

    Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim (dur). In der Zeit von Dienstag, 06.01.2026, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 07.01.2026, 05:50 Uhr, kam es in der Straße Hohenhöfen in 37581 Bad Gandersheim zu mehreren Einbrüchen in dort ansässige Gewerbeobjekte. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Objekten. Innerhalb der Gebäude wurden diverse verschlossene ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:02

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Schönhagen, B 497, Samstag, der 03.01.2026, 21:17 Uhr. Eine 39- jährige PKW Fahrerin aus Immenhausen befuhr die B 497 aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aufgrund von Schneefall kam sie ins Rutschen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr einen Leitpfosten und prallte seitlich auf einen Findling. Die 39- jährige wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:01

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Kammerborn, Sollingstraße, Freitag, der 02.01.2026, 02:30 Uhr. Ein 23- jähriger PKW Fahrer aus Holzminden befuhr die B 241 aus Richtung Holzminden kommend in Richtung Uslar. In einer Rechtskurve kam er aufgrund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Natursteinmauer und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren