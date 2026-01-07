POL-NOM: Nicht angemeldeten Anhänger gezogen
Northeim (ots)
Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Lindauer Straße, Dienstag, 06.01.2026, 11.10 Uhr
GILLERSHEIM (Wol)
Am Dienstag gegen 11.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen Pkw mit Anhänger auf der Lindauer Straße in Gillersheim. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger weder zugelassen noch versichert war. Dem 37-jährigen Fahrzeugführer aus Katlenburg-Lindau wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell