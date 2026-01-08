PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Ladendiebstähle und eine Trunkenheitsfahrt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Klosteracker & Göttinger Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 13.00 - 13.20 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Mittwoch kam es im Zeitraum von ca. 13.00 - 13.20 Uhr durch einen 43-jährigen Bovender zu drei Straftaten in Nörten-Hardenberg.

Der 43-Jährige versuchte gegen 13.00 Uhr aus einem Lager eines Supermarktes in der Straße Klosteracker alkoholische Getränke im Wert von über 35 Euro zu klauen. Der Inhaber konnte dem Mann die Getränke noch abnehmen, bevor er anschließend mit einem Fahrrad flüchtete. Kurze Zeit später, gegen 13.20 Uhr, versuchte er in einem Lebensmittelgeschäft in der Göttinger Straße zwei Wurstpackungen zu stehlen, indem er diese in seine Hose steckte und den Kassenbereich passierte.

Der Mann konnte durch eine eingesetzte Streife der Polizei Northeim im Nahbereich angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,4 Promille. Neben den beiden Ladendiebstählen begann der Mann durch die Flucht mit dem Fahrrad auch eine Trunkenheitsfahrt.

Der 43-Jährige wurde zur Dienststelle der Polizei Northeim für eine Blutprobenentnahme gebracht. Zudem musste der Mann zur Ausnüchterung bis Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:12

    POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

    Northeim (ots) - Moringen, Lange Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 02.10 Uhr MORINGEN (Wol) Am Mittwoch gegen 02.10 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Northeim ein 20-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Moringer, der die Lange Straße befuhr, gab auf Nachfrage an, dass er keine Fahrerlaubnis zu besitzen würde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:19

    POL-NOM: Nicht angemeldeten Anhänger gezogen

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Lindauer Straße, Dienstag, 06.01.2026, 11.10 Uhr GILLERSHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 11.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen Pkw mit Anhänger auf der Lindauer Straße in Gillersheim. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger weder zugelassen noch versichert war. Dem 37-jährigen Fahrzeugführer aus Katlenburg-Lindau wurde die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:28

    POL-NOM: Unter berauschenden Mitteln Auto gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Eisenbahnstraße, Dienstag, 06.01.2026, 22.50 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 22.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 35-jährigen Autofahrer in der Eisenbahnstraße in Northeim. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf Opiate. Dem Northeimer wurde die Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren