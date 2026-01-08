Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Ladendiebstähle und eine Trunkenheitsfahrt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Klosteracker & Göttinger Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 13.00 - 13.20 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Mittwoch kam es im Zeitraum von ca. 13.00 - 13.20 Uhr durch einen 43-jährigen Bovender zu drei Straftaten in Nörten-Hardenberg.

Der 43-Jährige versuchte gegen 13.00 Uhr aus einem Lager eines Supermarktes in der Straße Klosteracker alkoholische Getränke im Wert von über 35 Euro zu klauen. Der Inhaber konnte dem Mann die Getränke noch abnehmen, bevor er anschließend mit einem Fahrrad flüchtete. Kurze Zeit später, gegen 13.20 Uhr, versuchte er in einem Lebensmittelgeschäft in der Göttinger Straße zwei Wurstpackungen zu stehlen, indem er diese in seine Hose steckte und den Kassenbereich passierte.

Der Mann konnte durch eine eingesetzte Streife der Polizei Northeim im Nahbereich angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,4 Promille. Neben den beiden Ladendiebstählen begann der Mann durch die Flucht mit dem Fahrrad auch eine Trunkenheitsfahrt.

Der 43-Jährige wurde zur Dienststelle der Polizei Northeim für eine Blutprobenentnahme gebracht. Zudem musste der Mann zur Ausnüchterung bis Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell