POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss
Uslar (ots)
Uslar, (go), Stiftstraße, Dienstag, der 06.01.2026, 17:25 Uhr. Eine 62- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten schließlich die Weiterfahrt.
