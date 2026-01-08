PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots)

Uslar, (go), Stiftstraße, Dienstag, der 06.01.2026, 17:25 Uhr. Eine 62- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten schließlich die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 08:30

    POL-NOM: Reifen zerstochen

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Mittwoch, 07.01.2026, 05.50 - 14.45 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 05.50 - 14.45 Uhr hat eine unbekannte Person die Reifen eines Autos zerstochen. Das Auto war in dem Zeitraum in der Straße "Am Bahnhof" geparkt. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480. Rückfragen ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 08:26

    POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

    Northeim (ots) - Northeim OT Hammenstedt, Bundesstraße 241, Donnerstag, 08.01.2026, 01.30 Uhr HAMMENSTEDT (Wol) Am Donnerstag gegen 01.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 241 im Bereich Hammenstedt durch. Beim Hinterherfahren konnten festgestellt werden, dass der 62-jährige Mann aus Katlenburg-Lindau Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 08:19

    POL-NOM: Zwei Ladendiebstähle und eine Trunkenheitsfahrt

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Klosteracker & Göttinger Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 13.00 - 13.20 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Mittwoch kam es im Zeitraum von ca. 13.00 - 13.20 Uhr durch einen 43-jährigen Bovender zu drei Straftaten in Nörten-Hardenberg. Der 43-Jährige versuchte gegen 13.00 Uhr aus einem Lager eines Supermarktes in der Straße Klosteracker alkoholische Getränke im Wert von über 35 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren