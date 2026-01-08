POL-NOM: Einbruchdiebstahl
Uslar (ots)
Uslar, (go), Hans-Böckler-Straße, (Nähe Bedachungsfirma), Mittwoch, der 07.01.2026, zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen verschafften sich, durch Beschädigen eines Hallentores, Zugang zum Objekt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
