Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Uslar (ots)

Uslar, (go), Hans-Böckler-Straße, (Nähe Bedachungsfirma), Mittwoch, der 07.01.2026, zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen verschafften sich, durch Beschädigen eines Hallentores, Zugang zum Objekt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

