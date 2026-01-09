PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, L 580, Juliusmühle, Do. 08.01.2026, 14:20 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Mittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 580. Der 73-jährige Einbecker fuhr mit seiner blauen Piaggio Ape aus Einbeck kommend in Richtung Juliusmühle, um nach links in den Triftweg in Richtung Holtensen abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 61-jährigen Osteroder mit seinem Opel Astra.

Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wird der 73-jährige mit seiner Ape durch die Luft geschleudert, überschlägt sich und kommt auf der rechten Fahrzeugseite an einem Straßenschild zum Liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und konnte durch die Feuerwehr mit einer Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die L 580 musste für ca. 1,5 h gesperrt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Fahrer wurde schwerverletzt in die Uniklinik Göttingen verbracht.

