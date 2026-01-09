Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Einbeck (ots)

- 37586 Dassel, Do. 08.01.2026, 07:15 Uhr

Einbeck (pfa)

Die 18-jährige Fahrzeugführerin aus Dassel fuhr mit ihrem Audi die L 546 aus Lüthorst in Richtung Amelsen. Kurz vor der Ortschaft Amelsen verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo der Audi im Graben zum Stillstand kam. Die 18-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Schadenshöhe wird auf über 1000 Euro geschätzt.

